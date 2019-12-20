Черкесск, , 11:01 — REGNUM Сотрудникам ГИБДД Карачаево-Черкесии пришлось стрелять, для того чтобы остановить пьяного нарушителя на автомашине «Лада Приора», сообщили ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе ведомства. Водитель совершал опасные маневры и несся на большой скорости по городу Черкесску. На требования остановиться он не реагировал.

Инцидент произошел в ночь на 19 декабря. Наряд ДПС заметил машину темного цвета без государственных номеров, двигавшуюся на огромной скорости. Включив спецсиганалы инспектора ГИБДД стали преследовать его, однако водитель, въехавший в Черкесск со стороны города Усть-Джегуты, попытался уйти от полицейских, продолжив движение по южной части города, затем по улице Доватора в сторону микрорайона Юбилейный.

«После того, как преследуемый выехал за пределы населенного пункта, <…> инспектором ДПС были произведены выстрелы вверх и по колесам транспортного средства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как оказалось, за рулем находился 34-летний житель Черкесска в состоянии алкогольного опьянения, у которого не было при себе документов, удостоверяющих личность, и водительских прав. В отношении нарушителя были составлены несколько административных протоколов.