Москва, , 10:53 — REGNUM В поведении предполагаемого нападавшего на сотрудников ФСБ в центре Москвы наблюдались некоторые странности, однако он не представлял никакой опасности для людей. Об этом рассказали соседи жителя Подмосковья Евгения Манюрова, которого подозревают в стрельбе у здания ФСБ на Лубянке.

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«Спокойная семья. Мама работа, бабушка — заслуженный педагог. Он был немного нелюдимым, некоторая странность в нём присутствовала. Но абсолютно безвредный для людей», — поделилась соседка, видео со словами которой публикует Telegram-канал Life Shot.

Сосед добавил, что несколько раз Манюров приглашал его вместе пострелять в тире, однако он это предложение не принял.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Соколович рассказал, что уроженец Московской области Евгений Манюров занимался в клубе всего три месяца и стрелял плохо. По его словам, он имел все документы, подтверждающие вменяемость.

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Напомним, вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в центре Москвы. В ходе спецоперации нападавший был ликвидирован. Предположительно, это 39-летний Евгений Манюров из Московской области. В результате вооружённого нападения погиб один сотрудник ФСБ, ещё пятеро получили ранения, среди нихх — один гражданский. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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