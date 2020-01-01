Вашингтон, , 01:49 — REGNUM Рейтинг самых худших в 2019 году паролей обнародовала американская компания по кибербезопасности Splashdata.

При этом указывается, что специалисты компании провели анализ более чем 5 миллионов паролей, которые стали известны мошенникам.

По этим данным, худшим паролем стала простая комбинация цифр «123 456», на которую пришлось 4% случаев утечки персональных данных. На втором — комбинация цифр «123 456 789», на третьем — первые пять букв верхнего ряда клавиатуры, пароль «qwerty».

Помимо этого, в десятку самых худших паролей вошли «123 123» и «654 321, а в 25 самых худших паролей вошли слова «welcome» (с англ. «добро пожаловать») и «password1».

"Хотя меня радует, что пароль «password» (англ. «пароль») больше не находится на первом месте, пользователи продолжают выбирать предсказуемые последовательности букв или цифр. Среди новых в нашем топе — 1q2w3e4r и qwertyuiop», — заявил исполнительный директор Splashdata Морган Слейн.

Также он отметил, что внесение незначительных изменений в простейший пароль не делает его надежным и указал, что пароли имена, особенно известных личностей, не смогут сохранить безопасность персональных данных.

«Цель наших ежегодных рейтингов состоит в том, чтобы заставить людей задуматься о защите своих персональных данных в интернете», — заявил Слейн и добавил, что, по его мнению, у компании Splashdata это получается.

«Если вы нашли в нашем списке свой пароль, обязательно смените его», — заключил глава компании по кибербезопасности.