Москва, , 10:48 — REGNUM Более 80% российских граждан положительно относятся к предпринимательству, а более половины посоветовали бы детям начать собственный бизнес. Таковы результаты исследования, проведённого Российской венчурной компанией (РВК) и научно-исследовательским и консалтинговым центром «Институт национальных проектов».

Предпринимательство назвали хорошим карьерным выбором более 83% опрошенных. Развивать своё дело вместо работы по найму рекомендовали бы своим детям 63% респондентов. При этом опрошенные отметили менее позитивное, чем у них самих, отношение окружающих к предпринимательству: только 66% полагают, что в России положительно воспринимают бизнесменов.

В основном владельцев собственного бизнеса считают «умными», «целеустремленными» и «честными». Около 30% респондентов заявили, что намерены запустить бизнес в течение трёх лет. 74% полагают, что мешает своему делу дефицит финансовых ресурсов, 65% назвали препятствием сложные административные процедуры, а 63% — нехватку компетентности. В опросе участвовали 8 тыс. человек.

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