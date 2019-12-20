Бени, Конго, , 10:52 — REGNUM В результате вспышки насилия в восточной части Демократической Республики Конго (ДР Конго) было перемещено около 700 000 человек. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на официальное заявление организации «Врачи без границ» (MSF).

В заявлении также сообщалось о «настораживающих» случаях недоедания и сексуального насилия.

По данным организации, более 687 500 перемещенных лиц в настоящее время живут в лагерях или в принимающих семьях.

В период с января по сентябрь 2019 года врачи MSF лечили не менее 11 220 детей, страдающих от недоедания, 2310 жертв сексуального насилия, а также 1980 раненых.

Наиболее пострадавшими были названы территории Масиси, Рутшуру и Валикале в южной части провинции Северное Киву.

«Мы зафиксировали в два раза больше жертв сексуального насилия, чем в прошлом году», — заявил Эвальд Сталс, координатор здравоохранения MSF в Масиси.

По его словам, провинция Северное Киву, которая граничит с Руандой и Угандой, является одной из самых опасных зон в регионе Великих озер в Африке. Группировки боевиков контролируют большую часть провинции со времен войн в Конго в 1990-х годах, регулярно убивая мирных жителей в борьбе за природные ресурсы.