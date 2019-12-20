Тбилиси, , 10:49 — REGNUM Не использовать в ходе протестов надписи, содержащие пропаганду суицида, 19 декабря попросил протестующих мэр Тбилиси Каха Каладзе. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Надписи будут стерты, и никому не будет дана возможность пропагандировать суицид. Это очень опасно, очень плохо», — сказал мэр столицы.

Он отметил, что протестам власти препятствовать не будут, но пропаганда суицида опасна для молодежи и детей, а потому с ней будут бороться.

Как передавало ИА REGNUM, массовые протесты в Тбилиси и других городах Грузии начались после смерти покончившего с собой школьника столичной школы. На отчаянный поступок он пошел после допросов в полиции. Общественность винит в произошедшем сотрудников МВД. Следователю полиции, проводившей допрос, выдвинуто официальное обвинение в давлении на несовершеннолетнего.