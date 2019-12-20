Москва, , 10:43 — REGNUM В парках Москвы для всех желающих вне зависимости от возраста и уровня подготовки открылись школы фигурного катания, сообщается на портале мэра столицы.

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Школы фигурного катания заработали в 13 столичных парках, в частности, в парке «Фили», «Красная пресня», «Сокольники» и др. Отмечается, что на катках с искусственным льдом будут проводи платные и бесплатные занятия.

На уроках посетителей учат делать основные элементы фигурного катания. Коньки можно принести с собой или взять на прокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в парках Москвы открылись места для граждан — любителей моржевания. Закалить организм смогут все желающие.

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