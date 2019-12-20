Монтрёй, Франция, , 10:42 — REGNUM В игре For Honor появился временный режим PvE («игрок против окружения») под названием «Гамбит чжаньху». Трейлер с демонстрацией нового контента опубликовали на YouTube-канале компании Ubisoft 19 декабря.

В новом режиме игроки должны будут сопровождать императора во время его отступление из перевала Цян. Противостоять геймерам будут воины, поражённые «проклятием Чёрного камня».

Напомним, For Honor — это многопользовательская экшен-игра о сражениях средневековых воинов. В ней игрок может выбрать одну из четырёх фракций, отличающихся набором доступных персонажей.

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