Брянск, , 10:42 — REGNUM 49 единиц спецтранспорта получили муниципальные образования Брянской области. Торжественная церемония передачи ключей прошла в Брянске на площади Ленина. Такое внимание сфере жилищно-коммунального хозяйства оказывается впервые за последние десятилетия, сообщает пресс-служба правительства региона.

Среди новой техники: аварийно-водопроводные и вакуумные машины, мини-тракторы, экскаваторы-погрузчики, передвижные ремонтные мастерские. Их получили 24 муниципальных образований региона.

В 2019 году на приобретение новой коммунальной техники из областного бюджета было выделено 160 млн рублей. Спецавтопарк на предприятиях ЖКХ в районах области обновили более чем на 40%.