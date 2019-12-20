Благовещенск, , 10:48 — REGNUM Амурские школьники, чьё жильё находится далеко от образовательных организаций, будут добираться на занятия на современных и комфортных автобусах: Приамурье получило 39 новых автобусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

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Приамурье вновь стало получателем нового школьного транспорта за счет средств федерального бюджета. В регион поступило 39 автомобилей, вместимость которых 21−24 пассажира. В этом году в область направлено рекордное количество машин северного исполнения — 14 автобусов ПАЗ и 25 автобусов марки Ford.

«Более чем в 160 школ Приамурья обеспечен подвоз детей на автобусах. В этом задействовано почти 250 единиц техники, и, конечно, для нас очень важно, чтобы эта техника была комфортной, соответствовала нормам безопасности. Поэтому ежегодно в нашем регионе проходит обновление автобусного парка. В следующем году нужно заменить еще 15 машин, и тогда все транспортные средства будут соответствовать требованиям», — подчеркнул глава региона Василий Орлов.

Машины распределены с учётом мнения членов общественного совета, созданного при Минобрнауки области. В первую очередь новый транспорт направили в территории, пострадавшие от летнего паводка в этом году — в соответствии с поручением губернатора Амурской области.

Автобусы ПАЗ поехали в территории с суровыми климатическими условиями. Наибольшее количество таких машин — по три автомобиля — получили Сковородинский и Зейский районы. «Форды» направлены в 14 муниципалитетов. Здесь лидерами по количеству машин стал Благовещенский район (4 единицы).

Как сообщало ИА REGNUM, станции скорой помощи Приморья получили 34 новых автомобиля, которые поступят в 19 городов и районов края.