Махачкала, , 10:46 — REGNUM Законопроект о запрете продажи никотиносодержащих смесей, так называемых снюсов, планируют подготовить в Дагестане. Инициировать его намерено министерство по делам молодежи региона совместно с общественными организациями и молодыми депутатами, сообщили ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе минмолодежи республики.

Решение инициировать данный законопроект было принято по итогам заседания государственного антинаркотического комитета, которое в режиме видеоконференцсвязи провел министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Сообщается, что он посоветовал субъектам не ждать принятия федерального законопроекта о запрете снюса, а проработать вопрос о его введении на региональном уровне.

После заседания начальник отдела профилактических программ и проектов минмолодежи Дагестана Фарман Меликов заявил о готовности инициировать законопроект о продаже табачных смесей в республике.

«Вместе с молодежным парламентом при Народном собрании Дагестана и общественными организациями министерство готово подготовить всю необходимую для этого документацию», — отметил Меликов.

Добавим, что в Дагестане ранее прошла серия рейдов по точкам, торгующим снюсом, с участием полицейских и общественников. По итогам мероприятий во многих магазинах никотиносодержащие смеси были изъяты сотрудниками МВД.

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