Новосибирск, , 10:28 — REGNUM Жителей города Новосибирска предупредили о неблагоприятных погодных условиях.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центр мэрии Новосибирска, ссылаясь на данные Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 21 декабря в городе ожидается мокрый снег, гололёд, температура воздуха 0.-2°С. Также прогнозируется ухудшение видимости до 1−2 км, местами до 500 метров.

Горожан просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года на Сахалине из-за гололёда произошёл «транспортный апокалипсис».