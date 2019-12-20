Фриско, США, , 10:26 — REGNUM Разработчики из Gearbox Software опубликовали релизный трейлер дополнения Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot для игры Borderlands 3. Ролик появился на YouTube-канале компании 19 декабря.

В первом сюжетном дополнении для Borderlands 3 игрокам предстоит совершить ограбление казино, которое принадлежало Красавчика Джеку — главному антагонисту Borderlands 2. Разработчики сообщают, что в игре появятся новые враги, виды оружия и уникальная экипировка для каждого из героев.

Напомним, Borderlands 3 — это ролевой шутер с видом от первого лица, выпущенный компанией Gearbox Software в сентябре 2019 года. Игра получила преимущественно положительные отзывы от игроков и критиков.

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