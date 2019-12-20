Ставрополь, , 10:26 — REGNUM Картель с участием 26 компаний выявили правоохранительные органы в Ставропольском крае. Сговор при участии в 138 электронных аукционах позволил участникам антиконкурентного соглашения заработать более 850 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе ставропольского УФАС России.

В ходе антимонопольного расследования было установлено, что участники картеля согласовали свои действия при проведении аукционов. Они добивались заключения государственных (муниципальных) контрактов с минимальным снижением цены.

Комиссия краевого управления ФАС признала в действиях всех 26 компаний факт нарушения требований статьи закона «О защите конкуренции», которая запрещает хозяйствующим субъектам-конкурентам заключать соглашения, направленные на поддержание цен на торгах.