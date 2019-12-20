Кострома, , 10:23 — REGNUM В Костромском зоопарке семейство медведей активно бодрствует, — сообщает ТРК «Кострома».

Причина — аномально теплая погода. Обычно бурые медведи засыпают в конце ноября и спят до начала апреля. Однако непривычно бесснежная и теплая зима нарушила привычный ритм жизни животных.

В прошлом году медведи в местном зоопарке тоже спали лишь несколько дней.

В костромской зоопарке живут три бурых хищника — Миша, Маша и Даша. Им по восемь лет, они одни из первых обитателей зоопарка. Самка сейчас ждет малышей. В октябре медведи справили новоселье, им построили просторный вольер.