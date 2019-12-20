Сочи, Краснодарский край, , 10:23 — REGNUM В «трущобных» домах для ветеранов, о которых было рассказано на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, не проживает ни одного ветерана. Об этом заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский, комментируя ситуацию.

«Оперативно выехал на улицу Мацестинскую. Там расположены два многоквартирных дома. Именно о них сегодня шла речь на пресс-конференции Владимира Путина. Дома № 9/1 и № 17 по улице Мацестинской являются муниципальной собственностью города Сочи. Согласно имеющейся информации на сегодняшний день ни в одном из домов не проживает ни один участник Великой Отечественной войны», — написал глава города на своей странице в Instagram.

Он пояснил, что квартиры в данных домах были предоставлены тем жителям, которые имеют право на внеочередное предоставление жилья, в том числе в качестве служебного жилья для муниципальных чиновников, сотрудников предприятий, органов внутренних дел.

«Указанные многоквартирные дома не являются аварийными или подлежащими сносу», — подчеркнул Копайгородский, вместе с тем добавив, что создана рабочая группа, проведена встреча с жителями и принято решение о проведении косметического ремонта.

https://www.instagram.com/p/B6Q5yFAILdk/

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина прозвучало заявление о том, что дома, в которых к 60-летию Победы были предоставлены квартиры ветеранам Великой Отечественной войны, превратились в трущобы, и ветераны боятся там жить. СКР начал проверку по данной информации.

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