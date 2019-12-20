Сочи, Краснодарский край, 20 декабря 2019, 10:23 — REGNUM В «трущобных» домах для ветеранов, о которых было рассказано на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, не проживает ни одного ветерана. Об этом заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский, комментируя ситуацию.
Он пояснил, что квартиры в данных домах были предоставлены тем жителям, которые имеют право на внеочередное предоставление жилья, в том числе в качестве служебного жилья для муниципальных чиновников, сотрудников предприятий, органов внутренних дел.
https://www.instagram.com/p/B6Q5yFAILdk/
Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина прозвучало заявление о том, что дома, в которых к 60-летию Победы были предоставлены квартиры ветеранам Великой Отечественной войны, превратились в трущобы, и ветераны боятся там жить. СКР начал проверку по данной информации.
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