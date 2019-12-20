Цхинвал, , 10:26 — REGNUM Пожилой мужчина, нарушивший грузино-южноосетинскую границу, не был задержан. Данное заявление сделала администрация Лениногорского района Южной Осетии, сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, житель прошел на территорию Южной Осетии 14 декабря.

«Нарушитель на момент перехода через госграницу потерял ориентировку на местности и неумышленно ее пересек», — рассказали журналистам агентства работник администрации.

Чиновник сообщил, что задерживать невольного нарушителя не стали в виду его возраста (96 лет) и малозначительности правонарушения. Вместо задержания пограничники отвезли мужчину к родственникам в поселок Ленингор.

Представитель администрации Лениногорского района подчеркнул, что сообщения в грузинских СМИ о том, что имело место задержание, не соответствуют действительности. Вскоре пенсионера передали грузинской стороне, и в его отношении не было предпринято никаких санкций.