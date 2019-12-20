Вашингтон, , 10:07 — REGNUM Использование первой в США вакцины против смертельного вируса лихорадки Эбола одобрило Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) страны. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба американского ведомства.

«Сегодня FDA объявило о разрешении на использование Ervebo, первой одобренной ведомством вакцины для предотвращения заболевания, вызванного вирусом Эбола, среди лиц от 18 лет и старше», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом уточняется, что случаи заболевания лихорадкой Эбола в США являются очень редкими и были зафиксированы в результате «заражения, которые получили в других странах лица, впоследствии прибывавшие в США, или медработники, заболевшие после лечения пациентов с данным заболеванием».

Отметим, как передавало ИА REGNUM, 16 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в Демократической Республике Конго участились случаи заражения лихорадкой Эбола, так как работники здравоохранения остаются в значительной степени отрезанными от вспышек болезни, поскольку местные боевики совершают регулярные нападения на медицинские центры.