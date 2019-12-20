Тбилиси, , 10:05 — REGNUM Состояние раненого Цотне Гамсахурдии, сына экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдии, после двух операций остается тяжелым. Об этом 20 декабря рассказал нейрохирург Арчил Джаршеишвили, сообщает агентство «Новости Грузия».

По данным журналистов, после завершения первой операции в области груди выяснилось, что у Гамсахурдии также черепно-мозговая травма, и требуется еще одна операция. Она продлилась более семи часов, к ней привлекли нейрохирургов. Обе операции прошли успешно, но состояние пострадавшего продолжает оставаться тяжелым. Он находится в реанимационном отделении.

«У него множественные травмы грудной клетки, а также множественная травма головного мозга и черепа. Очень много гематом было как на правой, так и на левой стороне. Повреждены были кости черепа… Гематомы удалены, выполнена декомпрессия. Состояние мозга после операции, после удаления гематом было удовлетворительным», — сообщил Джаршеишвили.

Он также рассказал, что пациент клиники подключен к аппарату искусственного дыхания. Возможно, будет принято решение о проведении других операций.

Как передавало ИА REGNUM, нападение на Цотне Гамсахурдию было совершено 19 декабря. Неизвестные ранили его в центре Тбилиси. Несмотря на резонанс, который вызвал инцидент, в МВД воздерживаются от обнародования подробностей происшедшего. Известно, что возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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