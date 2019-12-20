Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Конкурс «Мисс Америка — 2020» выиграла студентка из штата Вирджиния Камилла Шриер, передает телеканал CNN.

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Отмечается, что 24-летняя Шриер окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии. Девушка планирует получить ученую степень в области фармацевтики.

Участницы конкурса, который прошел в штате Коннектикут, боролись за стипендию в размере $50 тыс. и возможность в течение продвигать социальные инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году организаторы конкурса «Мисс Америка» решили отказаться от его традиционной части, в которой участницы проходят перед жюри в купальниках. Также было объявлено, что на конкурсе вечернего платья участницы смогут одеть «всё, что они захотят».

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