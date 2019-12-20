Вашингтон, , 09:52 — REGNUM В сервисе цифровой дистрибуции игр Steam стартовала новогодняя распродажа под названием «Стимвилльский праздничный рынок». Об этом сообщалось на официальной странице магазина 19 декабря.

Распродажа продлится до 2 января 2020 года. Во время её проведения геймеры смогут выполнять различные задания и получать за это праздничные купоны, дающие скидки на игры.

Напомним, онлайн-магазин Steam был запущен американской компанией Valve в 2003 году. На данный момент он является самым крупным сервисом цифровой дистрибуции игр в мире.

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