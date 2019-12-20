Невельск, Сахалинская область, , 10:24 — REGNUM В канун Нового года в сахалинском городе Невельск открылась новая набережная. Главным её украшением стала скульптурная группа сивучей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На новой набережной есть всё для активного отдыха — спортивная площадка, скамейки для отдыха и современная система освещения.

Как сообщили в пресс-службе правительства Сахалина, с предложением построить новую набережную выступили сами невельчане, власти региона идею поддержали. Особенностью набережной является возможность наблюдать за сивучами — они частые гости Невельска, невельчане считают их полноправными жителями города.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Невельска спасают сивучей от гибели — морские млекопитающие часто получают травмы из-за пластикового мусора, который сбрасывают в море предприятия и люди.