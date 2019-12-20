Ростов-на-Дону, , 09:45 — REGNUM Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко прокомментировал арест руководителя пресс-службы городской администрации. По его словам, претензий к работе подчиненной у него нет.

«Возможно, есть претензии за прошлый период работы, но {сейчас} она работала хорошо и качественно. Может, раньше {нарушения} были. Органы разберутся. Сейчас претензий нет», — цитирует ростовского главу ТАСС.

ИА REGNUM ранее сообщало, что начальника городского управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИМария Давыдова была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. Силовики провели обыски в кабинете пресс-секретаря в администрации. В настоящее время Давыдова помещена в изолятор временного содержания.

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