Москва, , 09:44 — REGNUM Десятки крупных и средних российских банков внедрили технологию, которая позволяет выявлять факты отмывания денег и бороться с финансированием терроризма. Новое решение предложили крупнейшие отечественные компании в сфере кибербезопасности, пишут 20 декабря «Известия».

Разработана технология для антифрод-систем, которая может выявлять отмывание денег. Антифрод-мониторинг — это отслеживание банками нетипичных операций, которые потенциально может совершать не клиент, а мошенник. Модуль AML (Anti-Money Loundering) предназначен для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

«Такое решение широко востребовано банками, поскольку 80% данных, используемых в антифрод-системах и AML-решениях, пересекаются», — пояснил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Он добавил, что правила в этих системах тоже становятся схожими, различие есть только в бизнес-процессе, который возникает при их срабатывании.

Закон о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма обязывает банки отслеживать подозрительные счета и операции. Их блокируют до разбирательства, а юридических лиц могут внести в черные списки.