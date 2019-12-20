Цхинвал, , 09:46 — REGNUM Судебный процесс по делу о незаконном пересечении границы Южной Осетии врачом из Грузии Важи Гаприндашвили запланирован на 20 декабря в Цхинвали. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на Ассоциацию адвокатов Грузии, которая помогает соотечественнику.

По данным журналистов, судебное заседание должно начаться в 10:00 по московскому времени. Предыдущий процесс прошел 13 декабря. Несмотря на то, что лидер партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе тогда предсказывала грядущее скорое освобождение врача, его оставили в заключении.

Как передавало ИА REGNUM, Гаприндашвили был задержан на территории Южной Осетии в ноябре. Его приговорили к двум месяцам заключения за нарушение границы. В Грузии считают задержание и судебный процесс незаконными, но интересы врача представляет грузинский адвокат.