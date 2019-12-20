Санкт-Петербург, , 09:45 — REGNUM Правоохранительные органы Ленинградской области раскрыли двойное убийство, жертвами которого 19 декабря стали двое мужчин, приехавших на заработки из Оренбургской области. Предполагаемый убийца — их земляк.

Тела погибших, 32 и 44 лет, с колото-резаными ранами были найдены в жилом вагончике рабочего городка вблизи от деревни Куровицы Кингисеппского района Ленобласти. Органы СКР возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

По горячим следам задержан 44-летний житель Оренбургской области, на которого прямо указал очевидец событий, сообщили в СУ СКР по Ленобласти.

По данным следствия, в ночь с 18 на 19 декабря в вагончике-бытовке компания мужчин распивала спиртные напитки. Возникла ссора, в ходе которой один из собутыльников схватил нож и несколько раз ударил в живот своего оппонента. В конфликт вмешался третий мужчина, которого подозреваемый также ударил ножом в живот. Потерпевшие скончались на месте происшествия.

Предполагаемый убийца попытался скрыться на своей машине, но в районе деревни Лужицы Кингисеппского района не справился с управлением, автомобиль ушел в занос и оказался в лесополосе, где мужчина был задержан полицейскими.

Погибшие и подозреваемый работали в Ленобласти вахтовым методом.

«Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.