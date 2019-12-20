Токио, , 09:42 — REGNUM Компания Sony назвала Death Stranding «лучшей игрой года для консоли PS4». Об этом сообщалось 19 декабря в официальном блоге PlayStation.

Помимо «игры года» Death Stranding также стала лучшей ещё в пяти номинациях: «Лучшее повествование», «Лучшая графика», «Лучший саундтрек», «Лучший эксклюзив консоли PlayStation» и «Лучший актёр» (Норман Ридус за роль Сэма). Компания Kojima Productions (создатели игры) была признана «Лучшей студией года».

Напомним, релиз Death Stranding состоялся в ноябре 2019 года. Разработкой проекта занимался популярный японский геймдизайнер Хидео Кодзима.

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