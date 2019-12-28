28 декабря 2019 | Время чтения 7 мин

Кто расстрелял прохожих и чем обернулась смерть девочки от голода

Наталья Хомутова, , 06:52 — REGNUM В Пермском крае в 2019 году ряд событий и происшествий получили широкий резонанс и федеральную огласку. Среди них взрывы на предприятиях, громкие уголовные дела, уход Теодора Курентзиса из театра, колоссальный прорыв в роботостроении и стрельба по прохожим в Перми. Подробнее о них в обзоре ИА REGNUM.

Пермь. Счастье не за горами Иван Шилов © ИА REGNUM

«Взрывной» май

В мае регион потрясла серия взрывов. Начался этот месяц с ЧП на химзаводе «Азот» в Березниках. В процессе сварочных работ на ремонтной площадке аммиачного производства прогремел взрыв. Погибли три человека, один был госпитализирован. Возбудили уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

22 мая прогремел взрыв на Соликамском магниевом заводе. Пострадал один человек. Медики оценивали его состояние здоровья как повреждения легкой степени тяжести.

На территории Лысьвенского городского округа утром 24 мая произошла разгерметизация с последующим взрывом и возгоранием на газопроводе диаметром 1420 мм. Глубина залегания трубы составляет один метр. На месте взрыва образовался котлован размером 20×30 м и глубиной 5−6 м. Обошлось без жертв.

На Чусовском металлургическом заводе (ЧМЗ) в цехе рессорного производства при выполнении планово-предупредительного ремонта на гибозакалочном агрегате 16-й термолинии 26 мая произошло возгорание масляной ванны. Пострадавших не было.

В конце июля на Пермском про пороховом заводе из-за взрыва пострадали пять человек, один впоследствии скончался.

Теодор Курентзис Иван Шилов © ИА REGNUM

Отставка Курентзиса

Летом информационное пространство лихорадило из-за ухода Теодора Курентзиса с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. 27 июня на сайте театра опубликовано прощальное письмо, адресованное творческому коллективу. В финале Курентзис благодарит труппу, которая ему доверилась; зрителей, которые прошли с ним тяжелый путь, и администрацию Пермского края, потому что без их полнейшего непонимания, отсутствия трепета и чуткости, он никогда не нашел бы силы принять решение покинуть свой край.

Звучали разные оценки отставки и ее причины. Одни сожалели об уходе гения, другие обрушились с резкой критикой и посчитали уход Теодора Курентзиса благом для пермского театра. Одной из причин называли затянувшуюся ситуацию со строительством новой сцены. Комментируя уход титулованного дирижера с должности худрука пермского театра, эксперты отмечали, что гений слишком дорого обходится бюджету региона, а Пермь с приходом в театр Курентзиса потеряла самое главное — репертуарный театр.

По данным СМИ, выручка от продажи билетов свидетельствовала об интересе к Пермской опере. В 2018 году Прикамье потратило на площадку 600 млн рублей, а заработок театра составил 355 млн рублей.

Стоит отметить, что Теодор Курентзис возглавил Пермский театр оперы и балета в 2011 году, и за Пермью быстро закрепился статус третьей музыкальной столицы России. По контракту Курентзис должен работать в Перми до конца 2021 года, но случилась досрочная отставка.

Между тем, Курентзис покинул Перми не насовсем. За ним остался статус худрука международного Дягилевского фестиваля. Кроме того, знаменитый дирижер решил сосредоточиться на дальнейшем развитии оркестра и хора musicAeterna.

Поездка Дмитрия Медведева в Пермь. Посещение технопарка Morion Digital. 2 апреля 2019 года Government.ru

Прорыв в роботостроении

В начале апреля Пермь посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, которому приставили секретную разработку человекоподобного робота-компаньона. Он умеет выражать эмоции мимикой и вести беседу: говорить об отвлеченных вещах, распознавать речь собеседника и отвечать на вопросы. В середине апреля робот Алекс побывал на форуме Skolkovo Robotics 2019.

В июне в Москве на Форуме социальных инноваций пермская компания «Промобот» представила демонстрационную модель медицинского робота, которая является первым концептом российского робота-врача.

Осенью в рамках Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге прошли смотрины робота — двойника Арнольда Шварценеггера, а в Сочи на форуме Finopolis представили робота — двойника Альберта Эйнштейна. Разработчикам удалось точно воссоздать внешность, характер и манеру общения актера и ученого у копий.

Инсценировка покушения для имиджа

В Прикамье под арест попал депутат Заксобрания Илья Кузьмин. В феврале 2019 года он заявил, что на него совершено вооружённое нападение. В соцсети депутат демонстрировал капюшон якобы со следами выстрелов. Также депутат информировал о том, что прошел проверку на детекторе лжи, когда заговорили о версии инсценировки. Впоследствии в отношении Ильи Кузьмина возбудили уголовное дело. Следствие считает, что он инсценировал покушение, чтобы повысить свой имидж. Резонансное дело передано в декабре в суд.

Громкое коррупционное дело

В конце мая приговор огласили в отношении экс-министра транспорта Пермского края Алмаза З. Он признан виновным в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным суда и следствия, в 2015—2016 годах экс-чиновник получил взятку в 8,4 млн рублей за лоббирование интересов коммерческой организации в сфере строительства объекта транспортной инфраструктуры стоимостью более 2 млрд рублей. Взятка была завуалирована под приобретение у министра по завышенной стоимости (за 28 млн рублей) его квартиры, расположенной в Тюмени, и составила разницу между ценой продажи, указанной министром, и фактической рыночной стоимостью.

Суд первой инстанции назначил бывшему главе минтранса региона восемь с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

День знаний Александра Майер © ИА REGNUM

Эхо резни в школе

29 апреля Мотовилихинский суд Перми огласил приговор второму подростку, обвиняемому в нападении на учеников и учителя школы № 127. Парню назначили семь лет колонии.

В конце ноября суд оправдал охранника школы Перми, в которой в январе 2017 года было совершенно вооруженное нападение на учеников и педагога четвертого класса.

1 октября 2019 года Мотовилихинский суд Перми признал охранницу Яну Г. виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Суд ограничил свободу женщины на два года и запретил выезжать за пределы Пермского района, где она живет в селе Лобаново, без согласия уголовно-исполнительной инспекции. На приговор была подана апелляция. В результате охранницу оправдали.

Напомним, следствие посчитало, что охранник совершила преступление при охране школы, беспрепятственно пропустив 15 января 2018 года двух подростков, чем допустила совершение массовой резни. Пострадали десять человек, в том числе учитель, получившая тяжелые травмы.

Добавим, в конце 2018 года осужден на девять лет и восемь месяцев воспитательной колонии 17-летний соучастник преступления.

Приговоры по делу о голодной смерти ребёнка

В сентябре в Краснокамске суд первой инстанции вынес приговор завучу школы № 3, ученица которой умерла от истощения. Женщину признали виновной в халатности, повлекшей гибель девочки, и приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. При этом завуча не лишили права заниматься педагогической деятельностью. Пермский краевой суд оставил приговор без изменения.

11 ноября приговор по резонансному делу о голодной смерти 14-летней девочки вынесли в отношении матери, которую обвинили в жестоком убийстве дочери-подростка. Женщину отправили на бессрочное принудительное лечение. В рамках уголовного дела проведена экспертиза, фигурантка громкого уголовного дела признана невменяемой.

Напомним, летом 2018 года 14-летняя школьница скончалась от истощения. В гибели ребенка обвинили мать девочки.

Игорь Кожевников Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Арест главного судебного пристава

В Перми летом 2019 года был задержан глава УФССП по Пермскому краю Игорь Кожевников. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Чиновника обвиняют во взяточничестве. 10 сентября в отношении экс-чиновника возбудили еще семь уголовных дел по фактам взяток. Сам Кожевников вины не признает.

Расстрел прохожих

В Перми утром 4 декабря мужчина открыл огонь по прохожим. Убита женщина, ранения получили два человека, среди них сотрудник Росгвардии.

По факту беспорядочной стрельбы по прохожим возбудили уголовное дело, обвинение по трем статьям УК РФ, «Убийство из хулиганских побуждений», «Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», предъявили 50-летнему местному жителю Дмитрию К.

В момент совершения преступления он находился в состоянии опьянения. Анализ крови мужчины показал наличие наркотика и сильнодействующего вещества. Пермский стрелок заключён под стражу.