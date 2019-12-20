Омск, , 09:39 — REGNUM К новогодним праздникам Омск украсят световые инсталляции и гирлянды. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, украшение улиц и мест культурно-массовых мероприятий будет завершено к 25 декабря.

Преобразятся к празднику главная городская ёлка у Музыкального театра, территория Омской крепости, входная группа парка культуры и отдыха «Зеленый остров», сквер им. Дзержинского и так далее. Огни засверкают в центре города.

Как сообщало ИА REGNUM, в здании городского музея «Искусство Омска» на территории Омской откроется усадьба Деда Мороза.