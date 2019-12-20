Южно-Сахалинск, , 09:52 — REGNUM Представители региональной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Сахалинской области посетили в следственно изоляторе Южно-Сахалинска бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии за взятки. Об этом 20 декабря сообщил зампредседателя Сахалинской ОНК протоиерей Виктор Горбач.

«После сообщений СМИ о пропаже Александра Хорошавина к нам стали обращаться знакомые и друзья экс-губернатора. Поэтому 19 декабря мы с Владимиром Иконниковым нанесли визит в учреждение ФСИН, проверили условия содержания в изоляторе бывшего главы региона», — приводит РИА Новости слова Горбача.

Также священник рассказал, что бывший губернатор чувствует себя в СИЗО хорошо и не жалуется на условия своего содержания и отношение администрации к нему.

Кроме этого, протоиерей добавил, что посещения учреждений ФСИН на Сахалине являются регулярными для членов региональной ОСК.

«Задача ОНК — контролировать соблюдение прав осужденных и подследственных, предусмотренных российским законодательством», — заключил Виктор Горбач.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, 18 декабря Федеральная служба исполнения наказаний по Сахалинской области сообщила, что экс-губернатор островного региона Александр Хорошавин возвращён в СИЗО Южно-Сахалинска.