Москва, 20 декабря 2019, 09:38 — REGNUM Новогоднее оформление центральных улиц Москвы будет посвящено космический теме. В центре города расположатся три праздничные площадки, сообщается на портале мэра столицы.
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Площадки посвятят разным этапам освоения космоса. Всего установят около 100 новогодних инсталляций в космическом стиле.
Все желающие смогут сфотографироваться в летательном аппарате вместе с собаками Белкой и Стрелкой, пройти через 15-метровый космический тоннель, увидеть космонавтов-рыбаков и т. д.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в дни новогодних каникул для москвичей и гостей столицы состоится более 270 крупных праздничных мероприятий.
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