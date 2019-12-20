Ирвайн, США, 20 декабря 2019, 09:34 — REGNUM Обновление «Видения Н'Зота» для игры World of Warcraft (WoW) выйдет 14 января 2020 года. Об этом 19 декабря на своём сайте сообщили разработчики из Blizzard Entertainment.
В новой сюжетной главе World of Warcraft появятся уникальные задания, подземелья и две союзные расы: вульперы для Орды и механогномы для Альянса. Помимо этого, в игре начнётся четвёртый сезон PvP («игрок против игрока»).
Напомним, «Видения Н'Зота» — это одна из сюжетных глав масштабного дополнения Battle for Azeroth. Релиз аддона состоялся в августе 2018 года.
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