Екатеринбург, , 09:48 — REGNUM В мэрии Екатеринбурга определились с датой закрытия муниципального кинотеатра «Салют». Об этом сообщает ЕАН.

По информации агентства, учреждение передадут Детскому дому творчества к февралю 2020 года. К этому сроку у кинотеатра закончится контракт с «Премьер-залом», дозволяющий устраивать премьерные показы.

Права на бренд «Салюта» передадут ККТ «Космос», а помещения кинотеатра перейдут на баланс Дворца пионеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее работникам «Салюта» сообщили об грядущем увольнении. Об этом заявили сами сотрудники в Instagram учреждения.

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