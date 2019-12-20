Москва, , 09:32 — REGNUM Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца Беслана Хадриева. Он подозревается в участии в убийстве начальника центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, пишет ТАСС.

Суд предъявил Хадриеву обвинения по двум статьям УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконное ношение оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, Беслан Хадриев стал 12-м подозреваемым по делу об убийстве ингушского полицейского. Он был задержан на территории Ингушетии 18 декабря. Ряд СМИ писал, что Хадриев якобы входил в преступную группу, действовавшую на территории селения Экажево.

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Напомним, руководителя Центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абулахмеда расстреляли на улице в Москве 2 ноября 2019 года. Киллер выпустил по ним около 10 пуль и скрылся на машине. В розыск по подозрению в совершении преступления был объявлен Курейш Картоев.

Вскоре ему было заочно предъявлено обвинение в убийстве и вынесено решение об аресте. По данным следствия, он может скрываться за границей. Кроме него по делу уже задержаны и арестованы 12 человек.