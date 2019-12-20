Киселёвск, Кемеровская область, , 09:23 — REGNUM В городе Киселёвск Кемеровской области приостановлена работа продовольственного магазина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в ходе проверок там были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Так, в магазине отсутствовали водоснабжение и канализация, раковина для мыться рук, средства для мытья посуды и торгового инвентаря, гардеробная для персонала. Кроме того, на полу помещения частично отсутствовала плитка, а стены в подсобном помещении были грязные.

Специалисты управления признали, что все эти нарушения создают угрозу причинения вреда здоровью людей. Суд согласился с их доводами и приостановил деятельность магазина на три месяца.

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