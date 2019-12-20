Москва, , 09:16 — REGNUM В Москве снежная зимняя погода решила взять тайм-аут. В выходные дни среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 5−6 °С, передают «Метеоновости».

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В субботу, 21 декабря, ночью заморозки, а днем воздух прогреется до +2, +3 °С. Не исключено, что выглянет солнце. Ветер юго-восточный, слабый.

В воскресенье, 22 декабря, днём станет еще теплее до + 4, +6 °С, но ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Атмосферное давление в норме — 744−747 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики считают, что похолодание и вместе с ним снег могут прийти в Москву во время последней декабрьской недели.

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