Симферополь, , 09:14 — REGNUM В Крыму с каждым годом растёт количество пациентов, в том числе детей, бесплатно получающих высокотехнологичную медицинскую помощь. Об этом на своей странице в Facebook 19 декабря написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«От крымского журналиста прозвучал вопрос по оказанию медицинской помощи детям. С каждым годом у нас растёт количество пациентов, бесплатно получающих высокотехнологичную медицинскую помощь. В 2019 году таких пациентов уже 15 тысяч, их число в сравнении с прошлым годом выросло более чем на 20%», — отметил глава РК.

Он также сообщил, что весной 2019 года на полуострове зарегистрировали первый в республике детский хоспис.

«Это автономная некоммерческая организация, которой переданы земельный участок и здание в Симферопольском районе. Сейчас осуществляется проектирование будущего здания детского хосписа. Постоянно работает выездная социально-психологическая служба», — добавил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, во время большой итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин признал необходимость реформирования детской медицины.

«Призывы помочь тому или иному ребёнку нельзя запретить. Помощь даже одному — двум детям очень важна. Но в общей картине эти сюжеты мало что меняют. Нужно выводить детскую медицину на более высокий уровень», — подчеркнул глава государства.

Об этом: Нужно развивать медицину, чтобы не собирать деньги на лечение детей, — Путин