Курган, , 09:02 — REGNUM Житель Кургана в костюме динозавра подмёл крыльцо здания правительства. Чем вызвал недоумение и вопросы окружающих. Курганец объяснил мотивы своего странного поведения старой немецкой традицией, сообщает Znak.com.

По словам мужчины, согласно германской традиции холостой тридцатилетний мужчина в свой день рождения должен в смешном костюме подметать площадь перед ратушей до тех пор, пока его не поцелует молодая девушка. Обычай существует в Германии и в наши дни.

Однако, по словам курганца, его динозавру достался лишь комплимент, внимание сотрудников полиции, социальных сетей и прессы.