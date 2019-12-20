Южно-Сахалинск, , 09:13 — REGNUM Уникальное оборудование получила наркологическая служба Сахалинской области. Оно со 100%-й точностью позволяет определять наличие запрещённых веществ в организме человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: Внимание президента к проблемам онкологии для Сахалина важно: Лимаренко

Газовый хроматограф Agilent способен выявлять все виды наркотических, психотропных веществ и их метаболитов. Анализ происходит очень быстро — на одну пробу уходит всего 23 минуты. Хорошую новость сообщила пресс-служба правительства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко особо отметил важность заявления президента России Владимира Путина на пресс-конференции об усилении мер по борьбе с онкологией. На Сахалине такие меры уже принимаются — больницы получают новейшее оборудование и квалифицированных врачей.