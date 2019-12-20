Париж, , 08:59 — REGNUM Согласно опросу института общественного мнения во Франции, более шести из десяти жителей страны (61%) не одобряют создание так называемого возраста равновесия в 64 года, по достижении которого начнется основная часть пенсионных платежей, сообщает Le Figaro.

По данным исследования, число сторонников этого возраста выросло на два пункта за одну неделю (39% против 37%). Кроме того, 66% из них поддерживают создание универсальной пенсионной системы.

В целом, большинство жителей Франции (54%) поддерживают или выражают сочувствие мобилизации профсоюзов и молодежных организаций, которые выступают против пенсионной реформы. Эта поддержка неуклонно растет с конца ноября, когда только 46% опрошенных поддержали протестное движение.

Напомним, во Франции официальный возраст выхода на пенсию (62 года) не будет изменен. Но к 2025 году в стране введут возраст равновесия или средний возраст выхода на пенсию (64 года).