Москва, , 08:57 — REGNUM Температура воздуха в Москве 20 декабря составит до +2 °С. Об этом 20 декабря сообщает Гидрометцентр России.

Также в столице России ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков.

Ветер северо-западного и западного направления будет дуть со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

Температура воздуха в Москве составит от 0 до +2 °С.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в столице России в ближайшее время составит до +6 °С, а потому жителям города не стоит ждать снега в последующие пять-семь дней.