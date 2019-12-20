Тбилиси, , 09:04 — REGNUM Следователю тбилисского отделения полиции Мариане Чолоян, которую обвиняют в давлении на подростка, впоследствии покончившим жизнь самоубийством, суд 19 декабря избрал меру пресечения на время следствия в виде заключения под стражу. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Данную меру пресечения от суда потребовала Генпрокуратура Грузии. Сама Чолоян находится в Кавказском медицинском центре в Тбилиси. Следователю после задержания стало плохо, и ее госпитализировали.

Как передавало ИА REGNUM, 17 декабря в тбилисской больнице скончался подросток, который несколькими днями ранее предпринял попытку самоубийства. Перед этим он был дважды на допросах в полиции по делу о хулиганстве в школе. Родители погибшего обвинили сотрудников МВД в давлении на их сына. Инцидент спровоцировал массовые акции протеста, на которых декларируются негативные лозунги о МВД Грузии и власти в целом.