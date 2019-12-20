Москва, , 08:47 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественных меховых изделий. Главное правило — покупать шубы нужно в специализированных магазинах, сообщается на сайте ведомства.

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При покупке нужно убедиться в наличии на меховом изделии маркировки контрольным идентификационным знаком (КИЗ), на микросхеме которого содержится уникальный номер. КИЗ зелёного цвета — изделие отечественного производства, красного — импортного.

Также меховые товары должны иметь ярлыки с информацией об изготовителе, даты изготовления изделия, цены, размера, вида меха и вида его обработки (крашеный или некрашеный).

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам РФ, как грамотно осуществлять покупки товаров по интернету.

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