Москва, , 08:42 — REGNUM Наиболее популярные марки автомобилей у московских угонщиков назвали в Главном управлении МВД по Москве. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости.

По информации представителей ведомства, наиболее часто в Москве угоняют легковые машины брендов Toyota, Kia, Hyundai и «ВАЗ». При этом всего за первые одиннадцать месяцев текущего года в столице было зарегистрировано 1754 случая угона автомобилей. Это почти на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также в ГУ МВД столицы отметили, что самым распространенным способом угона машины является вскрытие замка авто специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью электронных сканеров.

Напомним, по данным исследования аналитиков сервиса «Авито Авто», в России стали чаще покупать автосигнализации. Так, в августе текущего года 83% от всех приобретённых противоугонных систем пришлось на автосигнализации.

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