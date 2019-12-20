Майкоп, , 08:38 — REGNUM Власти Адыгеи готовят обращение в Государственную думу о запрете продажи на территории России снюса — жевательной табачной смеси. Об этом на своей странице в Instagram 19 декабря сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

«Снюс — это зло, а со злом нужно бороться и не допускать распространения этого зла, особенно опасного для наших детей. Считаю крайне важным поднять вопрос о запрете продажи подобных смесей в нашей стране. Мы готовим соответствующее обращение в Госдуму», — написал Кумпилов.

Глава Адыгеи добавил, что поручил руководителям профильных министерств и муниципалитетов республики держать ситуацию с продажей никотиновых смесей под особым контролем.

Отметим, что в России развернулась массовая дискуссия по поводу продажи снюса, потребление которого в последние годы стало особенно модным среди подростков. Из разных регионов звучат призывы чиновников и общественных деятелей запретить или хотя бы ограничить продажу жевательного табака в стране.

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