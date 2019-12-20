Тбилиси, , 08:33 — REGNUM Срочная неотложная операция потребовалась раненому сыну первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне Гасахурдии. Об этом рассказала журналистам председатель парламентской фракции «Независимые депутаты» Мариам Джаши, 20 декабря сообщает Первый канал грузинского телевидения.

Как сообщила парламентарий, первая операция прошла успешно, но была выявлена тяжелая черепно-мозговая травма, поэтому потребовалось еще одно неотложное хирургическое вмешательство.

«Состояние здоровья Цотне находится под полным контролем команды врачей», — сказала Джаши.

Как передавало ИА REGNUM, нападение на Цотне Гасахурдию произошло 19 декабря в центре Тбилиси. Личности нападавших неизвестны, в правоохранительных органах подробности не сообщают. Ранее брат раненого Константин Гасахурдия рассказал, что первую операцию 9-й больнице в Тбилиси делали пострадавшему в области груди.

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