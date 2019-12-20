Улан-Удэ, , 08:29 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин посетил школу №7, о проблемах которой рассказали президенту страны Владимиру Путину на большой пресс-конференции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, глава государства ещё в 2014 году принял решение о строительстве нового здания, выделялись деньги из резервного фонда.

Однако тогда республиканские власти отказались от финансирования, поскольку их необходима было использовать в том же году.

По словам Олега Хорохордина, строительство школы включили в нацпроект «Образование». Но начнётся оно в 2021 году. Кроме того, выделяемых средств недостаточно из-за сейсмоопасности территории республики, но всё может измениться после обращения журналиста местной газеты Эмины Кудачиной к Владимиру Путину.

«Президент в очередной раз подтвердил, как неравнодушно относится к республике и к алтайскому языку в частности. Он пообещал, что мы построим этот объект. Уверен, что приступим к строительству уже в следующем году», — отметил глава Алтая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистка попросила помочь президента со строительством, поскольку школа уже почти тридцать лет располагается в арендуемом здании. Она добавила, что на пресс-конференции можно за полминуты решить проблемы, которые не решались десятилетиями.

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