Москва, , 08:22 — REGNUM При покупке красной икры необходимо обратить внимание на упаковку, она не должна иметь внешних повреждений, рассказала эксперт Роскачества Наталья Петроченкова.

По ее словам, при покупке жестяной банки нужно обратить внимание, чтобы она не была «вздутой», поскольку это верный признак наличия в икре недопустимых видов микробов.

Эксперт отметила, что лучше всего выбирать икру с маркировкой «ГОСТ» на упаковке, а также искать продукт из традиционных мест вроде Камчатки и Сахалина.

Кроме того, эксперт рекомендовала покупать икру в стеклянной таре или на развес, поскольку так сложнее скрыть некачественный продукт, передает радио Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что цены на красную рыбу и икру перед Новым годом ожидаются стабильными из-за большого улова. Ситуация на рыбном рынке нормальная, был большой вылов лососевых. Для неурожайного года объём вылова был рекордным — 500 тыс. тонн. Такой результат — третий за всю историю лососевой путины, добавил глава ведомства.

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