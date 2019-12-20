Нур-Султан, , 08:20 — REGNUM Более 4 тыс. человек в Казахстане оштрафованы за нарушение запрета курения в общественных местах с начала 2019 года, сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Транспортная полиция привлекла к административной ответственности 54 043 человека, в том числе 4039 человек за курение в общественном месте. Зачастую подобные нарушения допускают пассажиры поезда. Размер штрафа составляет три месячных расчетных показателя (МРП), или 7575 тенге ($19,7).

Отметим, согласно Кодексу Казахстана «О здоровье народа и системе здравоохранения» курение запрещено во всех общественных местах, в том числе в организациях, образования, здравоохранения, культуры и др.

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