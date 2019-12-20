Екатеринбург, , 08:18 — REGNUM В Екатеринбурге АО «Екатеринбурггаз» призывает горожан к бдительности. Поводом стали участившиеся случаи аварийных ситуаций в жилфонде, вызванных вмешательством лжегазовиков. На рынке технического обслуживания, замены и ремонта газового оборудования сложилась опасная ситуация, сообщает пресс-служба компании.

Также в компании встревожены тем, что управляющие компании доверяют сомнительным фирмам обслуживать газовые сети. В итоге газовое оборудование делают неопытные специалисты.

«Сегодня в реестр специализированных организаций заявлено уже 150 различных компаний. Многие из фирм находятся в отдалённых от Урала регионах — Омске, Кирове, Ижевске, Кургане», — говорится в сообщении.

Также в компании отмечают, что сотрудники этих фирм представляются подрядчиками АО «Екатеринбурггаз». В связи с этим газовики заявляют: подрядчиков у них нет. Более того, в 2019 году было предотвращено больше 250 аварийных ситуаций, которые образовались после вмешательства посторонних в газовое оборудование.